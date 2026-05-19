Тверское УФСИН передало артиллеристам в зону СВО бронированный УАЗ

На отремонтированный в тверской колонии автомобиль «УАЗ» было установлено специальное защитное ограждение от дронов. Фото: УФСИН Тверской области.

8 мая представители ИК-10 УФСИН России по Тверской области передали гуманитарную помощь тверской артиллерийской бригаде. В состав груза вошли маскировочные сети и автомобиль «УАЗ», прошедший полную техническую подготовку.

Осужденные колонии в поселке Металлистов провели капитальный ремонт двигателя и подвески внедорожника, покрасили и усилили кузов, а также установили специальное ограждение для защиты от беспилотников.

Машину передал участнику СВО начальник учреждения Роман Плошкин. В ближайшее время технику доставят на передовую. В ведомстве подчеркнули, что сбор помощи и ремонт техники для российских военнослужащих ведется на регулярной основе.