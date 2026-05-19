НовостиОбщество19 мая 2026 6:44

В Твери на девяти улицах и отключат горячую воду до 8 июня

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» начинает плановый ремонт теплосетей в рамках подготовки к зиме
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жителей просят обходить места парений из-за ремонта теплосетей.

Фото: Павел МАКАРОВ.

С 19 мая по 8 июня в Твери пройдут гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено в домах на проспектах Ленина, Чайковского и Волоколамском.

Работы также затронут улицы Бобкова, Николая Корыткова, Республиканскую, Коробкова, Коминтерна, Спортивный переулок и прилегающие к ним территории.

Энергетики призывают жителей соблюдать осторожность: при обнаружении пара, провалов почвы или выхода воды на поверхность нельзя подходить к опасному месту. Обо всех инцидентах на сетях необходимо сообщить по телефонам 78-00-00 или 34-93-84.