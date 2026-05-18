На месте работают экстренные службы.

Жители девятиэтажного дома в Удомле не пострадали при падении обломков беспилотника на кровлю здания. Виталий Королев в канале MAX сообщил, что эвакуация людей не проводилась, так как разрушений в квартирах не зафиксировано. Пострадало только остекление четырех балконов.

Глава области в MAX-канале распорядился провести поквартирный обход девятиэтажки, на крышу которой упали обломки дрона

Глава региона поручил местным властям обойти каждую квартиру и выяснить, какая поддержка требуется семьям. Глава Тверской области подчеркнул, что жильцов обязаны информировать о точных сроках завершения ремонта.

"Далее действуем по плану: оценка ущерба, привлечение сил и средств, незамедлительное начало восстановительных работ", - сообщил Виталий Королев.