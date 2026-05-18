НовостиОбщество18 мая 2026 10:40

Прокуратура Твери взыскала неосновательное обогащение с тюменского «дроппера»

70-летний житель Пролетарского района Твери смог восстановить свои права и вернуть деньги благодаря вмешательству прокуратуры
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В декабре 2025 года пенсионер из Твери перевел более 700 тысяч рублей на счет «дроппера» из Тюмени.

Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пролетарского района Твери добилась судебного решения в интересах 70-летнего горожанина. Установлено, что в декабре 2025 года местный житель стал жертвой мошенников и перевел на сторонний счет более 700 тысяч рублей.

Владелец карты, зарегистрированный в Тюмени, получил эти средства без законных оснований. Сотрудники надзорного органа подготовили и направили в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Судебные требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. В настоящее время сотрудники ведомства контролируют фактическое возвращение денег законному владельцу.