Тверские спасатели за сутки потушили 11 пожаров и выехали на две аварии

Пожарно-спасательные подразделения региона за отчетные сутки дважды участвовали в реагировании на дорожные аварии. Фото: МЧС Тверской области.

В Тверской области за прошедшие сутки зарегистрировали 11 техногенных пожаров. Пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По официальным данным, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет, а на водных объектах региона инцидентов не зафиксировано. Главное управление МЧС России по Тверской области и пожарные гарнизоны продолжают работу в режиме повышенной готовности.

За сутки в области не произошло коммунальных аварий и ограничений движения на федеральных трассах. Группа специальных взрывных работ к выездам не привлекалась