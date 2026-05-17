Протоиерей Николай Алексеев ушёл из жизни в Тверской области

Протоиерей Николай Алексеев скончался 16 мая. Фото: Тверская епархия

Вчера, 16 мая, скоропостижно скончался протоиерей Николай Алексеев — благочинный Торжокского округа и настоятель храма Архангела Михаила в Торжке, сообщили в Тверской епархии.

Священник нёс служение на рубеже эпох, восстанавливая разрушенные храмы и возвращая людей к вере. Его путь прошёл через Старицу, Смоленщину, Вязьму и Торжок. Рукоположенный в конце 1980-х, он посвятил себя возрождению церковных общин. Особенно много сил отдал Торжку: многие годы вёл богослужения в Михайло-Архангельском храме, заботился о прихожанах и паломниках, сохранял церковное наследие.

Его труд отмечен церковными наградами, а главным итогом жизни стали люди, пришедшие к вере, и спасённые святыни. Митрополит Амвросий выразил соболезнования родным и близким.