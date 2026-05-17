Тверским детям напомнили об анонимном телефоне доверия

При звонке можно сохранить анонимность. Фото: Павел МАКАРОВ.

Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день детского телефона доверия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Детям напомнили что аналогичная служба работает и в Тверской области — при необходимости ребята всегда могут обратиться к специалистам за психологической поддержкой. Ежегодно в Тверской области обрабатывают около семи тысяч звонков. Дети и подростки обсуждают со специалистами конфликты, эмоциональные трудности, отношения с родителями и одноклассниками и другие различные темы.

Служба была создана Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сентябре 2010 года, а в декабре того же года появилась и в Тверской области.

Дети и их родители могут позвонить по номерам 8-800-200-01-22 или 124 и задать волнующие вопросы, поделиться проблемами и получить консультацию опытных психологов. Линия работает круглосуточно, без выходных и праздников, звонок бесплатный, а при желании можно сохранить анонимность.