ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тверской областью

Жители Тверской области не пострадали. Фото: Павел МАКАРОВ.

В воздушном пространстве Тверской области дежурными средствами ПВО ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает правительство Тверской области со ссылкой на Минобороны РФ, перехват осуществлялся в период с 14:00 до 21:00. В результате действий военных пострадавших и разрушений в регионе нет.

Всего в этот временной отрезок российские военные уничтожили 56 беспилотников. Кроме Тверского региона, ПВО работала в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, а также над акваториями Каспийского и Азовского морей. Налеты пресекли в Смоленской, Брянской, Воронежской, Тамбовской и еще девяти областях страны.