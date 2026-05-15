Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2026 18:44

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Тверской областью

Вооруженные силы РФ пресекли атаку вражеских дронов в воздушном пространстве региона во второй половине дня и вечером 15 мая
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жители Тверской области не пострадали.

Жители Тверской области не пострадали.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В воздушном пространстве Тверской области дежурными средствами ПВО ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает правительство Тверской области со ссылкой на Минобороны РФ, перехват осуществлялся в период с 14:00 до 21:00. В результате действий военных пострадавших и разрушений в регионе нет.

Всего в этот временной отрезок российские военные уничтожили 56 беспилотников. Кроме Тверского региона, ПВО работала в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, а также над акваториями Каспийского и Азовского морей. Налеты пресекли в Смоленской, Брянской, Воронежской, Тамбовской и еще девяти областях страны.