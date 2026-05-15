Тверской симфонический оркестр покорил сцену Мариинского театра

Выступление тверских музыкантов в Мариинском театре прошло под руководством главного дирижера Евгения Афанасьева. Фото: Tverigrad.ru.

Симфонический оркестр Тверской академической филармонии 14 мая выступил в Государственном академическом Мариинском театре. В программу вошли Вторая симфония Сергея Рахманинова и симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.

Художественный руководитель филармонии Владимир Белов отметил, что это уже третьи гастроли коллектива на знаменитой петербургской площадке, и в этот раз зрители долго не отпускали музыкантов, аплодируя стоя.

Оркестр состоит из выпускников ведущих консерваторий страны и ранее уже представлял регион в телепроекте «Большая опера» и на международном конкурсе имени Лемешева. Подробности триумфального выступления тверских артистов читайте в материале наших коллег из tverigrad.ru.