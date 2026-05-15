Тверской психолог раскрыла механизм разрушения личности при лудомании

Процесс излечения от игровой зависимости и выстраивания новых нейронных связей занимает у пациентов в среднем около двух лет. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Твери Андрей в свои неполные 40 лет остался один в общежитии без мебели и близких из-за многолетней зависимости от спортивных ставок. Тверской клинический психолог Ирина Алябина с 15-летним стажем пояснила, что лудомания является нейробиологической ловушкой, где деньги служат лишь топливом для сломанной системы вознаграждения мозга.

По словам специалиста, из-за «эффекта почти победы» организм вырабатывает дофамин даже при проигрыше, создавая замкнутый круг. Эксперт подчеркнула, что попытки родственников закрыть долги игромана являются фатальной ошибкой, так как лечить нужно не финансовый дефицит, а психику.

Процесс восстановления нейронных связей занимает в среднем около двух лет системной терапии. Исповедь тверичанина и подробные советы врача читайте в материалах наших коллег из ТИА.