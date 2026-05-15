В Твери пройдет акция продуктовой помощи для нуждающихся

Волонтеров можно найти за кассой супермаркетов. Фото: "Фонд Твери"

В Твери 16 мая в очередной раз пройдет акция «Подари еду» (6+). Принять в ней участие может любой желающий. Люди покупают продукты и дарят их тем, кто не в состоянии обеспечить себя сам. Организатор акции — Фонд городского развития «Фонд Твери».

Участникам акции необходимо купить в магазине продукты с длительным сроком хранения, положить их в специальную корзину или передать волонтёрам с надписью «Фонд Твери», которые дежурят в зоне за кассами. Позднее все собранные продукты рассортируют и направят на помощь подопечным фонда: одиноким пожилым и семьям в трудной жизненной ситуации.

Акция будет проходить в магазинах «Магнит» и «Глобус» 16 мая в течение всего дня.

Что можно купить: консервы (мясные / рыбные), крупы (гречка, рис, пшено, овсянка), макароны, масло растительное, сахар, соль, чай / кофе, печенье / зефир / пастила / сухофрукты, муку.

Акции с продуктовой помощью для фонда стали традицией. Волонтеры ежемесячно выходят в супермаркеты города, чтобы призвать жителей присоединиться к доброму начинанию - купить и передать продукты питания для тех, кто по разным причинам не в состоянии обеспечить себя сам.

«Еда - это жизненно необходимый ресурс. И без помощи неравнодушных жителей, мы не сможем продолжить регулярную поддержку питания малоимущих граждан», - говорят волонтеры.