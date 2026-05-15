Тверская народная художница открыла выставку в Храме Христа Спасителя

Народный художник РФ Людмила Юга является автором более 20 крупных издательских и художественных проектов. Фото: ПТО.

В московском Храме Христа Спасителя открылась выставка тверского живописца Людмилы Юга «Сохраняя духовный удел» (6+). Мастер, работающая в техниках офорта и масляной живописи, представила произведения о преемственности поколений, рассказали в пресс-службе правительства Тверской области.

Значимая часть работ отражает роль Александра Невского в судьбе региона — от его венчания в Торопце в 1239 году до освобождения города от литовцев в 1245-м. Людмила Юга также известна иллюстрациями к житиям тверских святых и сериями картин о дворянах. Среди и ключевых произведений – серии «Пушкинские места Верхневолжья» (1983), «Русская провинция» (2005), «Герои России» (2007), «200 лет спустя. Не нам, не нам, а Имени Твоему. Тверские дворяне – герои Отечественной войны 1812 года» и другие.

Творческий проект поддержали Союз художников России, Российская академия художеств и региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). Произведения автора сегодня хранятся в музейных фондах и частных коллекциях в России и за рубежом.