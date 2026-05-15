Клещевой боррелиоз начали диагностировать у жителей Тверской области

Управление Роспотребнадзора по Тверской области подвело итоги еженедельного мониторинга активности клещей. За минувшие семь дней зарегистрировано 485 случаев присасывания паразитов, что объясняется погодой и прошедшими праздниками.

При этом общее число жалоб с начала весны не превышает среднемноголетних значений. В области выявлены отдельные случаи клещевого боррелиоза. Сотрудники ведомства напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на опасных территориях: использовать защитную одежду светлых тонов и обрабатывать ее репеллентами.

При укусе следует обращаться в медучреждения для удаления насекомого и получения своевременной профилактической помощи.