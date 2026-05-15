В Кесовогорском округе погиб водитель квадроцикла

Смертельная авария произошла на подъездной дороге к деревне Маурино.

15 мая 2026 года в Кесовогорском муниципальном округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На автодороге Кесова Гора — Федцово, на подъезде к деревне Маурино, водитель квадроцикла потерял контроль над управлением.

В результате маневра транспортное средство перевернулось. Мужчина 1963 года рождения получил тяжелые травмы и умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.