Житель Жарковского округа с инвалидностью получит компенсацию от аферистов

В Тверской области 33-летний инвалид третьей группы сможет вернуть деньги, потерянные из-за действий преступников. В сентябре 2024 года житель Жарковского округа, введенный в заблуждение, перевел неизвестным свыше шести тысяч рублей.

Правоохранители установили, что средства поступили на карту жителя Республики Алтай, так называемого «дроппера». По факту обмана было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, а прокуратура обратилась в суд за гражданской защитой пострадавшего.

Судебная инстанция обязала владельца счета вернуть сумму перевода и выплатить проценты. Прокуратура округа проконтролирует исполнение этого решения.