Жители Тверской области стали чаще запрашивать копии документов на жилье

Срок предоставления копий документов из реестровых дел ЕГРН в Тверской области составляет три рабочих дня. Фото: Росреестр Тверской области.

За первые четыре месяца 2026 года жители региона заказали более 12,5 тысячи копий документов из реестровых дел ЕГРН. По сравнению с прошлым годом спрос на услугу увеличился на 11,7%.

Реестровое дело включает в себя планы, акты обследования и договоры, на основании которых в реестр вносится информация о правах и обременениях на объекты. Из-за законодательных ограничений получить такие копии могут только сами владельцы, их представители по доверенности, нотариусы, суды или правоохранительные органы.

Выдачей документов занимается региональный филиал ППК «Роскадастр». Информацию предоставляют в течение трех рабочих дней в бумажном или электронном виде. Подать запрос можно через МФЦ, онлайн-сервисы Росреестра или заказав платный выезд специалиста.