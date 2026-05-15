Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 14:25

Ботанический сад ТвГУ получил миллион рублей на «Живую Красную книгу»

Проект Тверского государственного университета стал победителем грантового конкурса Русского географического общества
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На территории сада появится серия из шести экспозиций, воспроизводящих уникальные природные ландшафты Тверской области.

На территории сада появится серия из шести экспозиций, воспроизводящих уникальные природные ландшафты Тверской области.

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026–2027 годах в Ботаническом саду ТвГУ создадут шесть новых экспозиций, которые воссоздадут природные ландшафты Верхневолжья. На реализацию проекта «Живая Красная книга Тверской области» РГО выделило грант в размере одного миллиона рублей.

На территории сада появятся зоны, имитирующие природу Ржевско-Старицкого Поволжья, Вышневолоцко-Новоторжского вала, а также заказников «Монастырский лес» и «Дуденевский». Здесь высадят редкие виды из Красной книги региона, проложат тропинки и установят информационные площадки.

Для посетителей подготовят цифровой контент: аудиогиды, видеоролики и QR-коды с описанием растений. Проект включает проведение экскурсий, мастер-классов и научно-образовательных квестов для школьников и туристов, рассказали в пресс-службе университета.