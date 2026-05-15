Ботанический сад ТвГУ получил миллион рублей на «Живую Красную книгу»

На территории сада появится серия из шести экспозиций, воспроизводящих уникальные природные ландшафты Тверской области. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026–2027 годах в Ботаническом саду ТвГУ создадут шесть новых экспозиций, которые воссоздадут природные ландшафты Верхневолжья. На реализацию проекта «Живая Красная книга Тверской области» РГО выделило грант в размере одного миллиона рублей.

На территории сада появятся зоны, имитирующие природу Ржевско-Старицкого Поволжья, Вышневолоцко-Новоторжского вала, а также заказников «Монастырский лес» и «Дуденевский». Здесь высадят редкие виды из Красной книги региона, проложат тропинки и установят информационные площадки.

Для посетителей подготовят цифровой контент: аудиогиды, видеоролики и QR-коды с описанием растений. Проект включает проведение экскурсий, мастер-классов и научно-образовательных квестов для школьников и туристов, рассказали в пресс-службе университета.