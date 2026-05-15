Тверская лаборатория подтвердила качество 182 тонн куриных лапок для Китая

С начала 2026 года тверские специалисты провели более 1500 исследований продукции, предназначенной для вывоза за рубеж.

13 мая 2026 года эксперты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подвели итоги проверки крупной партии ног цыплят-бройлеров общим весом более 182 тонн. Продукция была подготовлена для экспорта в Китайскую Народную Республику.

В ходе работ специалисты провели порядка 40 экспертиз, проверяя образцы на соответствие жестким государственным стандартам страны-импортера. Исследования включали тесты на наличие РНК вируса гриппа А, а также проверку на содержание остаточного количества лекарственных препаратов, которые применяются в птицеводстве.

По результатам испытаний безопасность и качество российского мяса были подтверждены, а заявителям выдали соответствующие протоколы. Всего с начала 2026 года лаборатория выполнила уже более 1500 исследований экспортных грузов.