Под Вышним Волочком возбудили уголовное дело из-за вырубки елей

Материалы проверки о незаконной рубке леса переданы в следственный орган. Фото: Прокуратура Тверской области.

Сотрудники Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства об охране лесов. В ходе выезда в районе Терелесовского поселка специалисты обнаружили место незаконной рубки девяти елей.

Установлено, что ущерб государству от действий неизвестного лица составил более 300 тысяч рублей. Надзорное ведомство направило материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

В итоге по факту вырубки леса в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.