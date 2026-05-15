Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 13:36

Под Вышним Волочком возбудили уголовное дело из-за вырубки елей

Прокуратура Тверской области выявила незаконное уничтожение леса, ущерб от которого превысил 300 тысяч рублей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Материалы проверки о незаконной рубке леса переданы в следственный орган. Фото: Прокуратура Тверской области.

Материалы проверки о незаконной рубке леса переданы в следственный орган. Фото: Прокуратура Тверской области.

Сотрудники Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства об охране лесов. В ходе выезда в районе Терелесовского поселка специалисты обнаружили место незаконной рубки девяти елей.

Установлено, что ущерб государству от действий неизвестного лица составил более 300 тысяч рублей. Надзорное ведомство направило материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

В итоге по факту вырубки леса в особо крупном размере возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.