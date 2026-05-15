Виталий Королев заявил о новой традиции – «Ночь музеев в Верхневолжье»

В Тверском регионе появится новая традиция. Фото: ПТО

Глава региона напомнил жителям Тверской области, что в субботу в учреждениях культуры Верхневолжья пройдет «Ночь музеев». Область присоединится к Всероссийской акции.

Тверичане любят это мероприятие. Ежегодно в городах области на него приходят свыше 3500 человек.

Виталий Королев предложил 16 мая вновь присоединится к всероссийской акции:

« Приглашаю всех жителей и гостей региона посетить уникальные культурные пространства Верхневолжья. Считаю, что у каждого из нас должно быть больше возможностей приобщиться к богатому культурному наследию Тверской области. В связи с этим принял следующие решения.

Уже в августе проведём свою региональную акцию – «Ночь музеев в Верхневолжье». Она станет ежегодной.

Реализуем новый проект «Нас пригласили на экскурсию». В течение лета профессиональные гиды для всех желающих будут проводить организованные экскурсии по Твери.

В ближайшее время проанонсируем старт новой акции и расскажем подробности».