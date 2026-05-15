НовостиОбщество15 мая 2026 13:29

Хозяйка дома в Сонково наказала рублем агрессивную гостью

В Сонково дружеское застолье переросло в ссору с нецензурной бранью и обращением в правоохранительные органы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За отказ уходить из гостей и использование нецензурной лексики 44-летняя женщина получила судебный штраф.

В Сонковском округе 44-летняя женщина стала фигуранткой административного дела после визита к знакомой. Женщины вместе выпивали, пока владелица жилья не попросила гостью покинуть дом.

Вместо того чтобы уйти, приглашенная дама начала оскорблять хозяйку, используя нецензурную лексику. Потерпевшая не стала терпеть унижение и написала заявление.

За использование мата в ходе конфликта суд обязал нарушительницу выплатить три тысячи рублей штрафа по статье за оскорбление.