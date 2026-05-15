Тверичанин угнал «Мерседес» клиента с автомойки ради поездки к подруге

НовостиОбщество15 мая 2026 13:20

Тверичанин угнал «Мерседес» клиента с автомойки ради поездки к подругевидео

В Твери сотрудник мойки решил воспользоваться чужой иномаркой, оставленной на ночь для чистки
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Выходка попала на камеры видеонаблюдения. Фото: МВД Тверской области.

29-летний житель Твери обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля «Мерседес». Мужчина оставил машину на мойке на ночь, а утром не обнаружил ее на месте. Сотрудники уголовного розыска Заволжского отдела полиции по записям камер видеонаблюдения установили, что к инциденту причастен 31-летний работник предприятия.

Видео: МВД Тверской области.

На чужом автомобиле он отправился к знакомой в Конаковский район, где и был задержан оперативниками. Мужчина сознался, что хотел произвести впечатление на подругу.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, против него возбуждено уголовное дело за угон без цели хищения.