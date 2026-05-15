Пенсионерка из Кашина съездила в Ярославль, чтобы отдать 6 млн мошенникам

Мошенники "вели" пенсионерку три недели. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

77-летняя жительница Кашина попала в ужасную историю, которая началась с телефонного разговора со злоумышленницей, представившейся директором местной школы.

Звонившая сообщила, что якобы обладает сведениями об утечке паспортных данных пенсионерки. Кроме нее, в открытый доступ попали данные ещё 11 человек. Этим якобы воспользовались мошенники, чтобы похитить деньги и оформить кредиты на граждан. Но телефонная злоумышленница почти сразу предложила «спасение» испуганной женщине. Она сказала, что с пенсионеркой свяжутся два сотрудника правоохранительных органов и проинструктируют о дальнейших действиях.

По указанию «следователей» женщина перевела сбережения из одного банка в другой. Однако чтобы снять наличные, она отправилась на такси в отделение банка в Ярославле. Там в условленном месте передала курьеру 4 400 000 рублей.

На этом история не закончилась. На следующий день мошенники отправили пенсионерку в третий банк, где она сняла со счётов еще 1 600 000 рублей, которые так же передала курьеру. Спустя ещё неделю отправила 300 000 рублей через систему электронных платежей по указанным реквизитам.

Таким образом, пенсионерка переводила деньги почти за три недели, отдав мошенникам 6 300 000 рублей. И только потом поняла, что её обманули. В полиции она рассказала свою историю. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, следственным подразделением МО МВД России «Кашинский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские пытаются установить лиц, причастных к афере.

Правоохранители еще раз предупреждают доверчивых граждан: если вас начинают запугивать потерей сбережений, угрожать уголовным преследованием, просят никому не рассказывать о разговоре, принуждают к сотрудничеству, стоит немедленно прервать разговор и обратиться в полицию. «Проверочные слова», определяющие мошенников - «быстро», «срочно», «нет времени».