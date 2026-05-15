Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 12:49

Осужденные в Торжке делают мебель и одежду на миллионы рублей

Тверское УФСИН отчиталось о росте объемов производства в колонии в Торжке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Работа в колонии помогает осужденным выплачивать иски потерпевшим. Фото: УФСИН Тверской области.

Работа в колонии помогает осужденным выплачивать иски потерпевшим. Фото: УФСИН Тверской области.

В торжокской исправительной колонии № 4 активно работают современные участки по выпуску офисной мебели и швейных изделий. С начала 2026 года на швейном производстве, где трудятся около 60 осужденных, объем выпуска составил более 6 млн рублей.

Там шьют спецодежду, дорожные наборы и чехлы для теплиц. Деревообрабатывающий цех за этот же период изготовил мебель на сумму более 3 млн 800 тыс. рублей по заказам компаний Тверской области и других регионов.

По итогам 2025 года показатели были еще выше: швейный участок выпустил продукции более чем на 30 млн рублей, а мебельный — более чем на 14 млн рублей. Осужденные обеспечены средствами индивидуальной защиты. Заработанные ими деньги направляются на возмещение ущерба по преступлениям и погашение исков, пояснили в пресс-службе УФСИН Тверской области.