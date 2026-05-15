Осужденные в Торжке делают мебель и одежду на миллионы рублей

Работа в колонии помогает осужденным выплачивать иски потерпевшим. Фото: УФСИН Тверской области.

В торжокской исправительной колонии № 4 активно работают современные участки по выпуску офисной мебели и швейных изделий. С начала 2026 года на швейном производстве, где трудятся около 60 осужденных, объем выпуска составил более 6 млн рублей.

Там шьют спецодежду, дорожные наборы и чехлы для теплиц. Деревообрабатывающий цех за этот же период изготовил мебель на сумму более 3 млн 800 тыс. рублей по заказам компаний Тверской области и других регионов.

По итогам 2025 года показатели были еще выше: швейный участок выпустил продукции более чем на 30 млн рублей, а мебельный — более чем на 14 млн рублей. Осужденные обеспечены средствами индивидуальной защиты. Заработанные ими деньги направляются на возмещение ущерба по преступлениям и погашение исков, пояснили в пресс-службе УФСИН Тверской области.