НовостиОбщество15 мая 2026 12:38

Тверские теплоэнергетики начали проверку готовности зданий к зиме

В Твери специалисты ресурсоснабжающей компании инспектируют работу управляющих организаций по наладке внутридомовых инженерных систем
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Перечень технических мероприятий для допуска объекта к зиме определен федеральными правилами оценки готовности к отопительному периоду.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В межотопительный период ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» оценивает готовность инфраструктуры Твери к холодам. Сейчас управляющие компании, ТСЖ и ЖК ведут ремонт и обслуживание сетей внутри жилых домов.

Энергетики проверяют выполнение этих работ и оформляют документы, которые подтверждают способность каждого здания эффективно принимать тепло зимой. Весь процесс проходит в строгом соответствии с правилами технической эксплуатации теплоустановок и оценки готовности к отопительному сезону.

Представители компании отмечают, что жители города могут лично проконтролировать, как их управляющая организация готовит дом к предстоящему сезону.