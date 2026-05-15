Жительница Нелидово шесть раз ударила собутыльника топором

В прениях участвует гособвинитель Андрей Роик. Фото: скрин видео пресс0службы прокуратуры Тверской области

В Нелидово 47-летняя местная жительница осуждена за убийство собутыльника.

Следствием установлено, что в апреле 2025 года обвиняемая находилась в гостях на улице Ржевской в Нелидово вместе с двумя знакомыми. Компания распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры с одним из мужчин женщина подняла с пола топор, и обухом начала лупить собутыльника, попадая по голове и паховой области. Нанесла не менее шести ударов.

От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Нелидовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении агрессивной дамы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы. Убийца отправится в исправительную колонию общего режима.