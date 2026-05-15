НовостиПроисшествия15 мая 2026 11:46

В Тверской области менеджер оператора сотовой связи задержан ФСБ

В Твери гражданин «сливал» информацию за вознаграждение
Екатерина ИЛЬИНА
Гражданина задержали на рабочем месте. Фото: скрин видео пресс-службы УФСБ по Тверской области

Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность 21-летнего жителя Твери.

Молодой человек, являясь сотрудником компании одного из мобильных операторов связи, осуществлял неправомерный доступ к персональным данным клиентов и другой личной информации, а потом за денежное вознаграждение передавал эти данные третьим лицам.

На видео, предоставленном пресс-службой УФСБ России по Тверской области, виден процесс задержания. Гражданина «взяли» прямо в салоне мобильного оператора при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.272.1 УК РФ («Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного распространения, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения»).