В Тверской области менеджер оператора сотовой связи задержан ФСБ

Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность 21-летнего жителя Твери.
Молодой человек, являясь сотрудником компании одного из мобильных операторов связи, осуществлял неправомерный доступ к персональным данным клиентов и другой личной информации, а потом за денежное вознаграждение передавал эти данные третьим лицам.
На видео, предоставленном пресс-службой УФСБ России по Тверской области, виден процесс задержания. Гражданина «взяли» прямо в салоне мобильного оператора при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.272.1 УК РФ («Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного распространения, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения»).