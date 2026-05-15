По решению Виталия Королева в тверских колледжах откроются новые специальности

Тверские девятиклассники видят перспективы учебы в колледжах. Фото: ПТО

Глава региона принял важное решение – в тверских средне-специальных учебных заведениях дополнят перечень востребованных специальностей среднего профобразования. Появятся новые направления, особо актуальные сейчас для экономики нашего региона. А это значит, что молодежь будет гарантированно трудоустроена.

В своем канале max Виталий Королев высказал мнение по этому вопросу:

«Число выпускников 9-х классов, которые решили продолжить учебу в колледжах, растёт. В 2025 году это уже 64% от всех девятиклассников нашего региона.

Сегодня колледж – это не «запасной вариант», а хорошая стартовая площадка для становления квалифицированного специалиста.

Ребята заинтересованы в получении нужных профессий, и мы их в этом поддержим.

В текущем году оснастим новым современным оборудованием 49 мастерских в 24 колледжах региона – деньги на это уже предусмотрены».

Руководитель области также сообщил, что будет расширен список тверских предприятий - партнеров, будущих работодателей. Все образовательные программы будут синхронизированы с потребностями рынка труда.

Такое поручение тверским министерствам и Центру занятости уже дано, отметил Виталий Королев. Эта работа будет продолжена.