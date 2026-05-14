В Твери из-за ДТП увезли в больницу женщину

На месте аварии. Фото: Госавтоинспекция

14 мая в Московском районе Твери, на перекрестке улиц Ротмистрова и Резинстроя, после шести часов вечера внедорожник "Митсубиси Паджеро" врезался в "Киа Рио". Есть пострадавшая.

По информации Госавтоинспекции, 20-летний парень на "Киа Рио" ехал со стороны набережной Лазури, а 35-летний мужчина за рулем "Митсубиси Паджеро" - по главной дороге в сторону улицы Орджоникидзе. Более молодой водитель не пропустил другого, в итоге произошло ДТП. В итоге получила повреждения 48-летняя пассажирка "Киа Рио". Ее увезли в больницу.