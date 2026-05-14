В Твери до конца года планируется установить еще свыше 40 остановочных павильонов

В Твери продолжается процесс установки новых остановочных павильонов для ожидания общественного транспорта.

Администрация города сообщает, что новые павильоны уже красуются на остановках пассажирских автобусов на Беляковском и Смоленском переулках, проспекте Победы (остановка "Площадь Капошвара"), улице Горького у Площади Мира, улице С. Тюленина (остановка "Университет"), Петербургском шоссе (остановка "1-я медсанчасть"). На улице Луначарского в ближайшее время установят шесть павильонов.

Всего до конца года, по информации городской власти, планируется установить еще 42 остановочных павильона.