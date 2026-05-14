Пенсионерка из Тверской области обогатила мошенников на 13 млн рублей

61-летняя жительница города Нелидово отдала мошенникам более 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Уточняется, внушительные сбережения мошенники выманили у женщины в два захода. Сначала «оператор Госуслуг» по телефону сообщил гражданке, что ее личный кабинет на госпортале взломан, а личные данные похищены. Затем ей позвонил уже, якобы, сотрудник одного из силовых ведомств и убедил, что 5 млн рублей рублей на ее счетах оказались под угрозой списания мошенниками и поэтому их надо скорее обналичить и передать еще одному «сотруднику» для декларирования. Пенсионерка так и сделала, причем в банке солгала, что деньги снимает на ремонт квартиры.

Вскоре жительницу Нелидова убедили снять со счетов оставшиеся свыше 8 млн рублей.

Женщина некоторое время еще ждала возврата денег, веря, что действительно имеет дело с силовиками, которые на ее стороне. Но в конце-концов прозрела и обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело, ведется расследование.

Полиция предупреждает: «Не вступайте в разговор и переписку с неизвестными. Всегда лично проверяйте информацию в профильных ведомствах, прежде чем принять решение, связанное с финансами».