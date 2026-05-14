В этом году Большой Волжский крестный ход в Тверской области начнется 6 июня

Большой Волжский крестный ход из года в год начинается от истока Волги. Фото: Тверская епархия

В начале июня от истока Волги в нашем краю уже в 26 раз начнется Большой Волжский крестный ход. Как сообщила Тверская епархия, он пройдет с 6 по 20 июня по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

В этот раз Большой Волжский крестный ход будет посвящен теме «Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19). Тверская епархия избрала ее духовным ориентиром на 2026 год.

Маршрут крестного хода будет пролегать через Осташков, Нилову пустынь, Пено, Селижарово, Ржев, Зубцов, Старицу, Тверь, Вознесенский Оршин монастырь, Городню, Конаково, Дубну, Кимры, Белый Городок, Кашин и Калязин с завершением в деревне Селище.

В столице Верхневолжья большой Большой Волжский крестный ход встретят у Спасо-Преображенского кафедрального собора 13 июня в 16 часов 30 минут. 14 июня в девять часов утра в соборе пройдёт Божественная литургия, а затем, в два часа дня, запланированы проводы крестного хода от территории речного вокзала.