Студенты тверских колледжей будут изучать ИИ, фотографию и аэронавигацию

На заседании президиума областного правительства принято решение расширить региональный перечень востребованных в экономике специализаций в колледжах. Фото: ПТО.

До 102 позиций в регионе расширен принятый властями перечень актуальных и востребованных на местном рынке труда специальностей среднего профессионального образования. Соответствующее решение принято 14 мая на заседании президиума областного правительства во главе с Виталием Королевым.

«Наша цель – существенно повысить качество подготовки кадров и уровень трудоустройства выпускников в Тверской области», – подчеркнул руководитель области.

По решению Виталия Королева студенты колледжей региона смогут получать актуальные специальности по таким информационным направлениям, как «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта», «Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем», «Разработка и управление программным обеспечением».

В колледжах, где обучают специалистов аграрной отрасли, вводятся профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве», «Мастер растениеводства», «Мастер животноводства».

Кроме того, в нашей системе среднего профобразования вводится новая специальность в сфере аэронавигации - «Летная эксплуатация беспилотных авиационных систем». Это сделано в связи многочисленными запросами на таких специалистов от предприятий региона, уточнила пресс-служба областного правительства. Специальность востребована в разных отраслях.

Перечень также дополнен такими специализациями, как «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Техника и искусство фотографии», «Социальная работа».