Глава Тверского региона принял важные решения в сфере семейной политики

Виталий Королев встретился с семьями накануне праздника. Фото: ПТО

Накануне Международного дня семьи, который отмечается в нашей стране 15 мая, глава региона Виталий Королев принял важные решения в сфере демографии и семейной политики. Первыми об этом узнали читатели его канала в мессенджере max:

«1. Расширяем программу компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей в наших колледжах и вузах. Теперь семьи при господдержке смогут дать образование уже не одному, а двум детям.

2. Для студенческих семей, в которых с начала этого года родился ребёнок, предусмотрена выплата 200 тысяч рублей.

3. К новому учебному году первоклассники из многодетных семей получат комплект не только школьной, но и спортивной формы.

Убеждён, если эти меры помогут нашим многодетным и молодым семьям оптимизировать, уменьшить расходы семейного бюджета, значит идём правильным путём.

Крепкие тверские семьи - основа нашего будущего. Будем во всем их поддерживать!»