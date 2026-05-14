Глава Тверского региона принял важные решения в сфере семейной политики

Накануне Международного дня семьи, который отмечается в нашей стране 15 мая, глава региона Виталий Королев принял важные решения в сфере демографии и семейной политики. Первыми об этом узнали читатели его канала в мессенджере max:
«1. Расширяем программу компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей в наших колледжах и вузах. Теперь семьи при господдержке смогут дать образование уже не одному, а двум детям.
2. Для студенческих семей, в которых с начала этого года родился ребёнок, предусмотрена выплата 200 тысяч рублей.
3. К новому учебному году первоклассники из многодетных семей получат комплект не только школьной, но и спортивной формы.
Убеждён, если эти меры помогут нашим многодетным и молодым семьям оптимизировать, уменьшить расходы семейного бюджета, значит идём правильным путём.
Крепкие тверские семьи - основа нашего будущего. Будем во всем их поддерживать!»