Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 14:51

Лесозаготовителей оштрафовали за склад древесины у трассы в Молоковском округе

Местное предприятие устроило незаконное хранение спиленных деревьев прямо в придорожной полосе, но после вмешательства ведомства очистило территорию
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сотрудники незаконно складировали древесину вдоль автодороги Молоково — Деледино. Фото: Прокуратура Тверской области.

Сотрудники незаконно складировали древесину вдоль автодороги Молоково — Деледино. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Молоковского округа пресекла нарушения в работе местного лесозаготовительного предприятия ООО «Траст-Форест». Проверка показала, что сотрудники компании устроили склад древесины в полосе отвода автомобильной дороги Молоково — Деледино.

За незаконное использование придорожной территории в отношении юридического лица возбудили административное дело по части 2 статьи 11.21 КоАП РФ. Организации назначили наказание в виде денежного штрафа в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время последствия правонарушения полностью устранены, древесина вывезена от автодороги.