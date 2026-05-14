Лесозаготовителей оштрафовали за склад древесины у трассы в Молоковском округе

Сотрудники незаконно складировали древесину вдоль автодороги Молоково — Деледино. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Молоковского округа пресекла нарушения в работе местного лесозаготовительного предприятия ООО «Траст-Форест». Проверка показала, что сотрудники компании устроили склад древесины в полосе отвода автомобильной дороги Молоково — Деледино.

За незаконное использование придорожной территории в отношении юридического лица возбудили административное дело по части 2 статьи 11.21 КоАП РФ. Организации назначили наказание в виде денежного штрафа в размере 50 тысяч рублей. В настоящее время последствия правонарушения полностью устранены, древесина вывезена от автодороги.