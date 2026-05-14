В Твери прошли самые массовые в истории соревнования по академической гребле

На обновленной базе имени Антонины Серединой в Твери собрались 690 спортсменов из 14 регионов России. Фото: Tverisport.ru.

С 8 по 11 мая Тверь превратилась в федеральный центр студенческого спорта. На акватории Волги впервые объединили 58-ю регату памяти купца Афанасия Никитина для молодежи до 19 и 23 лет и стартовый этап летнего сезона Студенческой гребной лиги.

Масштабный турнир собрал исторически рекордное число участников: 690 гребцов и около сотни тренеров из 14 регионов России. Спортсмены из ведущих вузов страны состязались на дистанциях 2000 и 4000 метров в одиночках, двойках, четверках и восьмерках. По словам руководителей спортивных лиг, проведение стартов такого масштаба стало возможным благодаря появлению в Твери современной гребной инфраструктуры.

Особенным событием первого дня стал праздничный заезд восьмерок с флагами в честь Дня Победы. Подробности розыгрыша 24 комплектов наград и имена победителей читайте в материале наших коллег из tverisport.ru.