НовостиСпорт14 мая 2026 14:27

В Твери прошли самые массовые в истории соревнования по академической гребле

Более шестисот спортсменов из 14 регионов страны открыли всероссийский летний сезон на обновленной волжской базе имени Антонины Серединой
Антон ПАЛЬЧИКОВ
На обновленной базе имени Антонины Серединой в Твери собрались 690 спортсменов из 14 регионов России. Фото: Tverisport.ru.

С 8 по 11 мая Тверь превратилась в федеральный центр студенческого спорта. На акватории Волги впервые объединили 58-ю регату памяти купца Афанасия Никитина для молодежи до 19 и 23 лет и стартовый этап летнего сезона Студенческой гребной лиги.

Масштабный турнир собрал исторически рекордное число участников: 690 гребцов и около сотни тренеров из 14 регионов России. Спортсмены из ведущих вузов страны состязались на дистанциях 2000 и 4000 метров в одиночках, двойках, четверках и восьмерках. По словам руководителей спортивных лиг, проведение стартов такого масштаба стало возможным благодаря появлению в Твери современной гребной инфраструктуры.

Особенным событием первого дня стал праздничный заезд восьмерок с флагами в честь Дня Победы. Подробности розыгрыша 24 комплектов наград и имена победителей читайте в материале наших коллег из tverisport.ru.