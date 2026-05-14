Одуванчики, заборы и громкая музыка разорят тверских дачников в 2026 году

Штраф за разведение открытого костра вблизи строений в 2026 году может достигать 20 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 2026 года надзорные органы усилили контроль за дачными участками в Тверской области. Теперь для поиска нарушителей активно применяют дроны и дистанционный мониторинг. Беспечным садоводам грозят крупные штрафы практически за любые привычные действия.

Например, неправильно установленный мангал или сжигание пластика обойдется в сумму до 15 тысяч рублей. Наказание предусмотрено за мытье автомобиля за забором, самовольный захват земли, неправильное расположение туалета и даже за слишком высокий забор между соседями. Штраф выпишут и в том случае, если более 20% вашего участка заросло одуванчиками и осотом.

О том, на каком расстоянии от дома можно жарить шашлыки и как правильно организовать септик, чтобы не получить штраф до 30 тысяч рублей, читайте в подробном разборе наших коллег из tver.aif.ru.