НовостиОбщество14 мая 2026 13:01

Тверское УФАС наказало бизнесмена из Тюмени за срыв контракта с больницей

Предприниматель из Тюмени лишился права участвовать в госзакупках после неудачной попытки поставить медицинские изделия в Тверскую область
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сумма сорванного контракта составила 1,8 миллиона рублей. Фото: Тверское УФАС.

Нелидовская центральная районная больница не дождалась важного оборудования из-за халатности поставщика. Ранее медицинское учреждение заключило контракт на 1,8 миллиона рублей с предпринимателем из Тюмени.

Коммерсант должен был привезти наборы для иммунохемилюминесцентного анализа «Тропонин I ИВД», предназначенные для анализатора PATHFAST. При приемке товара медики обнаружили нарушение: заявленный в регистрационном удостоверении производитель не совпадал с названием на упаковке.

Больница дала бизнесмену время на исправление ошибки, но он не выполнил обязательства в установленный срок. За срыв поставки Тверское УФАС официально включило тюменского предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.