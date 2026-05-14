Прокуратура Нелидово добилась включения учебных отпусков в стаж воспитателя

После проверки суд обязал Соцфонд назначить женщине досрочную пенсию. Фото: Прокуратура Тверской области.

Нелидовская межрайонная прокуратура защитила права воспитателя детского сада на досрочную страховую пенсию по старости. Ранее 53-летней женщине отказали в назначении выплат в Отделении Социального фонда России по Тверской области.

Причиной стало исключение из стажа периодов с 2012 по 2017 годы, когда местная жительница находилась в учебных отпусках. Чтобы восстановить законные интересы женщины, прокуратура обратилась в суд с иском к пенсионному ведомству.

Требования обязать фонд включить пропущенные годы в стаж были признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет межрайонная прокуратура.