Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 11:30

Россельхознадзор предупредил тверских землевладельцев о штрафах за борщевик

Надзорное ведомство разъяснило правила применения нового федерального закона об уничтожении чужеродных растений
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Максимальный штраф составляет 700 тысяч рублей для юридических лиц.

Максимальный штраф составляет 700 тысяч рублей для юридических лиц.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вступивший в силу 1 марта 2026 года федеральный закон № 294-ФЗ перевел борьбу с борщевиком Сосновского из добровольной в обязательную. Управление Россельхознадзора напоминает, что ликвидировать сорняк мульчированием, перекопкой, покосом до цветения и гербицидами обязаны все категории собственников.

В Ярославской области статус инвазивного растения уже закреплен официально, правительство Тверской области продолжает работу в этом направлении. За заросшие сельхозземли юридическим лицам выпишут штраф от 400 до 700 тысяч рублей, должностным лицам и ИП — от 50 до 100 тысяч, а обычным гражданам — от 20 до 50 тысяч рублей.

Крайней мерой наказания за невыполнение предписаний станет изъятие участка с последующей продажей на публичных торгах, сообщили в ведомстве.