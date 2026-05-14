Россельхознадзор предупредил тверских землевладельцев о штрафах за борщевик

Максимальный штраф составляет 700 тысяч рублей для юридических лиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вступивший в силу 1 марта 2026 года федеральный закон № 294-ФЗ перевел борьбу с борщевиком Сосновского из добровольной в обязательную. Управление Россельхознадзора напоминает, что ликвидировать сорняк мульчированием, перекопкой, покосом до цветения и гербицидами обязаны все категории собственников.

В Ярославской области статус инвазивного растения уже закреплен официально, правительство Тверской области продолжает работу в этом направлении. За заросшие сельхозземли юридическим лицам выпишут штраф от 400 до 700 тысяч рублей, должностным лицам и ИП — от 50 до 100 тысяч, а обычным гражданам — от 20 до 50 тысяч рублей.

Крайней мерой наказания за невыполнение предписаний станет изъятие участка с последующей продажей на публичных торгах, сообщили в ведомстве.