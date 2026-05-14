НовостиОбщество14 мая 2026 10:47

МЧС предупредило жителей Тверской области о ливнях с градом 14 мая

Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях, сильном ветре и необходимых мерах предосторожности
Антон ПАЛЬЧИКОВ
При возникновении чрезвычайной ситуации из-за непогоды необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС по Тверской области выпустило штормовое предупреждение на 14 мая 2026 года. В ближайшие 1–2 часа и до конца суток на отдельных территориях ожидаются грозы, ливневые дожди и град.

Ветер при этом может усилиться до 15 метров в секунду. В связи с непогодой ведомство рекомендует жителям минимизировать использование личного транспорта, парковать автомобили в безопасных местах и быть внимательными при движении.

Пешеходам предписано избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и рекламными щитами. Отдельно спасатели напоминают о недопустимости оставления детей без присмотра. В случае любых чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.