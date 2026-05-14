В Твери женщина попала под колеса сдающего назад автомобиля

Авария с участием автомобиля BMW произошла около 16:27 у дома № 3 на улице Вагжанова. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

За 13 мая 2026 года на территории Тверской области зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Около 16:27 в Твери возле дома № 3 на улице Вагжанова 55-летняя женщина-водитель автомобиля BMW двигалась задним ходом и совершила наезд на 45-летнюю местную жительницу.

Установлено, что пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте, хотя находилась в зоне видимости пешеходного перехода. С полученными травмами женщину-пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.