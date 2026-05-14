В Кимрах водитель заменил комбикорм водой и заработал 770 тысяч рублей

Кимрская межрайонная прокуратура направила в городской суд дело 45-летнего жителя Твери. Работая водителем-экспедитором, мужчина с августа 2024 года по февраль 2025 года тайно отгружал и продавал третьим лицам перевозимый комбикорм для перепелов.

Чтобы скрыть недостачу, тверичанин использовал погрешность весов на пункте приема, которая завышала массу на 200 килограммов. Перед взвешиванием он набирал воду в различные емкости для получения нужного веса, а после успешного контроля просто выливал жидкость.

В итоге экспедитор похитил груз на сумму около 770 тысяч рублей. За растрату вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере мужчину будут судить по части 3 статьи 160 УК РФ.