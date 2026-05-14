Рецидивист из Тверской области забрал закладку с наркотиками и попался полиции

Общая масса изъятого наркотика составила 1,51 грамма. Фото: Тверской отдел МВД России на Транспорте.

Попытка забрать наркотик из тайника обернулась для 36-летнего жителя Тверской области уголовным делом. Во время оперативного рейда у путей Октябрьской железной дороги сотрудники уголовного розыска Тверского линейного отдела МВД на транспорте выявили ранее судимого мужчину.

Из кармана его куртки изъяли целлофановый сверток с темно-коричневой массой. Лабораторное исследование подтвердило, что это синтетический курительный наркотик весом 1,51 грамма. Задержанный пояснил, что бесконтактно приобрел дозу для личного употребления.

За незаконное хранение наркотика в крупном размере следователи завели дело по части 2 статьи 228 УК РФ. На время расследования подозреваемому назначили подписку о невыезде.