В Тверской области руководитель попал под следствие за разглашение гостайны

Фото: УФСБ России по Тверской области.

Руководитель подразделения одной из научно-производственных организаций Тверской области стал фигурантом уголовного дела. Гражданин России 1995 года рождения незаконно скопировал документ с грифом секретности и передал его постороннему лицу, не имеющему допуска к государственной тайне.

Деятельность мужчины оперативно пресекли сотрудники регионального Управления ФСБ. Правоохранители подчеркивают, что в действиях начальника отсутствуют признаки шпионажа или госизмены.

За передачу засекреченных данных в отношении нарушителя завели дело по части 1 статьи 283 УК РФ. Сейчас следователи выясняют все детали инцидента, а самому подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.