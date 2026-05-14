Тверские спасатели за сутки потушили шесть пожаров и один раз выехали на ДТП

Сутки прошли без коммунальных аварий и происшествий на воде. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки на территории Тверской области зарегистрировали шесть техногенных пожаров. По данным сводки на 14 мая 2026 года, чрезвычайных ситуаций на контроле ведомства нет.

Пожарно-спасательные подразделения региона один раз привлекались для реагирования на дорожно-транспортное происшествие, а группа специальных взрывных работ один раз выезжала по вызову. Происшествий на водных объектах области не зафиксировано. Ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах не вводились.

Нарушений энергоснабжения и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства не произошло. Главное управление МЧС и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.