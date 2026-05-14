В Тверской области у недобросовестных аграриев начали массово изымать землю

При проведении 165 выездных обследований в Тверской области инспекторы использовали мобильное приложение «Инспектор». Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Управление Россельхознадзора отчиталось о контроле за тверскими сельхозугодиями за четыре месяца 2026 года. Из 15,655 тысячи гектаров проверенной площади заросли кустарником и сорняками 13,759 тысячи гектаров (88%). Специалисты осуществили 285 мероприятий без взаимодействия с владельцами: 108 наблюдений и 177 выездов, причем 165 обследований (более 93%) прошли через мобильное приложение «Инспектор».

Еще на одном выезде сотрудники работали как привлеченные специалисты. Итогом стали 49 выданных предписаний и 6 административных дел. Выполнение двух требований позволило вовлечь в оборот 0,3 гектара пашни. На контроле ведомства находится свыше 59 тысяч тверских участков общей площадью более 1,73 миллиона гектаров.

Для 78 наделов риск был повышен (77 перешли из низкого в умеренный, один — в средний) из-за судебных штрафов за неисполнение предписаний. В рамках процедуры изъятия земель Россельхознадзор передал в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 88 исков по 282 участкам (4908,27 гектара). Суды уже одобрили 46 заявлений, постановив изъять 126 наделов площадью 1851,41 гектара для реализации с торгов.