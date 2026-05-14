Сотрудники тверского УФСИН приготовили котлеты на подкасте с местным блогером

Представители отдела воспитательной и социальной работы регионального УФСИН стали гостями видеоподкаста. Вместе тверским блогером Ольгой Корнышевой офицеры приготовили исторический кулинарный символ Верхневолжья — пожарские котлеты.

Во время неформальной беседы за готовкой сотрудники ведомства разъяснили специфику работы в уголовно-исполнительной системе, задачи службы и ее пользу для общества. Участники подкаста подробно обсудили порядок трудоустройства, открытые вакансии, социальные гарантии и перспективы карьерного роста для молодых специалистов.

Также темами разговора стали патриотизм, верность долгу и строгая дисциплина. Представители управления отметили, что работа требует высокой самоотдачи и готовности помогать людям, а кулинарный формат позволил доступно рассказать об этом широкой аудитории, рассказали в пресс-службе УФСИН Тверской области.