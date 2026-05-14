Тверская полиция задержала укравшего забытый в кафе кошелек бездомного мужчину

21-летний житель Твери забыл в бистро кошелек с 12 тысячами рублей, а вернувшись, обнаружил пропажу. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что имущество забрал другой посетитель кафе.

Полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 40-летний неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. После задержания он признался, что потратил часть суммы на алкоголь, а оставшиеся средства оперативники вернули потерпевшему.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции напоминают: присвоение найденных кошельков, телефонов или документов считается кражей. Такие вещи необходимо передавать администраторам заведений, водителям транспорта или правоохранителям.