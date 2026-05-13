Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Тверской областью

Жители Тверской области не пострадали, разрушений нет.

Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Тверской области.

Правительство региона сообщает, что перехват осуществлялся в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени. Официальные ведомства подтвердили полное отсутствие пострадавших людей и разрушений объектов.

Всего в этот временной отрезок российские военные уничтожили 66 беспилотников. Кроме Тверского региона, аппараты сбили над территориями Республики Крым, Московского региона, а также Смоленской, Псковской, Новгородской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областей.