НовостиПроисшествия13 мая 2026 19:30

Минобороны сообщило об уничтожении шести беспилотников над Тверской областью

Правительство Тверской области опубликовало официальные данные военного ведомства о ликвидации 6 украинских аппаратов над регионом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жители Тверской области не пострадали, разрушений нет.

Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ ликвидировали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Тверской области.

Правительство региона сообщает, что перехват осуществлялся в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени. Официальные ведомства подтвердили полное отсутствие пострадавших людей и разрушений объектов.

Всего в этот временной отрезок российские военные уничтожили 66 беспилотников. Кроме Тверского региона, аппараты сбили над территориями Республики Крым, Московского региона, а также Смоленской, Псковской, Новгородской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областей.